Son Dakika Haberleri: Video | Sarı Yelekliler Gösterisine Ypg Sempatizanları da Destek Verdi

Video | Sarı Yelekliler Gösterisine Ypg Sempatizanları da Destek Verdi

21 dakika önce

Fransa'da 10. haftada devam eden Sarı Yelekliler'in Paris'teki eylemine az sayıda YPG sempatizanlarının da katıldığı dikkat çekti.

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Fransa'da 10. haftada devam eden Sarı Yelekliler'in Paris'teki eylemine az sayıda YPG sempatizanlarının da katıldığı dikkat çekti. Elinde YPG bayrağı olduğu anlaşılan bir kişi protestocuların arasında bayrağı sallandırarak Sarı Yelekliler'e destek verdi
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:43 

Paris, Fransa, Dünya
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