Video | Sarı Yelekliler Gösterisine Ypg Sempatizanları da Destek Verdi

Fransa'da 10. haftada devam eden Sarı Yelekliler'in Paris'teki eylemine az sayıda YPG sempatizanlarının da katıldığı dikkat çekti.

">

Fransa'da 10. haftada devam eden Sarı Yelekliler'in Paris'teki eylemine az sayıda YPG sempatizanlarının da katıldığı dikkat çekti. Elinde YPG bayrağı olduğu anlaşılan bir kişi protestocuların arasında bayrağı sallandırarak Sarı Yelekliler'e destek verdi

Son Dakika » Dünya » Haber Haber Yayın Tarihi :

Babasını Daha Önce 6 Kez Bıçaklayan Cani, Bu Sefer 3 Yerinden Bıçakladı

Milyarder İş Adamı, Kendisinin Sandığı Çocuklarının Biyolojik Babalarının Bulunması İçin Para Ödülü Koydu

Meksika'da Hırsızlar, Akaryakıt Boru Hattını Patlattı: 20 Ölü, 60 Yaralı

Türkiye'de İlk Yüz Nakli Yapılan Hastayı Gören, Şaşıp Kalıyor