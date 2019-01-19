Video | Sarı Yelekliler Gösterisine Ypg Sempatizanları da Destek Verdi
21 dakika önce
Fransa'da 10. haftada devam eden Sarı Yelekliler'in Paris'teki eylemine az sayıda YPG sempatizanlarının da katıldığı dikkat çekti.
Fransa'da 10. haftada devam eden Sarı Yelekliler'in Paris'teki eylemine az sayıda YPG sempatizanlarının da katıldığı dikkat çekti. Elinde YPG bayrağı olduğu anlaşılan bir kişi protestocuların arasında bayrağı sallandırarak Sarı Yelekliler'e destek verdi
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:43
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