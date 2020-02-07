Video: Savaşta birbirinin izini kaybeden Rus kız kardeşler 78 yıl sonra kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Video: Savaşta birbirinin izini kaybeden Rus kız kardeşler 78 yıl sonra kavuştu - Son Dakika Dünya

Video: Savaşta birbirinin izini kaybeden Rus kız kardeşler 78 yıl sonra kavuştu

6 saat önce

İkinci Dünya Savaşı'ndaki Stalingrad Muharebesi sırasında tank fabrikasında çalışan iki Rus kız kardeş Rozalina ve Yulya, 1942 yılının Ağustos ayında Nazi uçaklarının bombalandığı fabrikadan tahliye edilirken birbirlerini kaybetti ve bir daha da kavuşamadı.

İkinci Dünya Savaşı'ndaki Stalingrad Muharebesi sırasında tank fabrikasında çalışan iki Rus kız kardeş Rozalina ve Yulya, 1942 yılının Ağustos ayında Nazi uçaklarının bombalandığı fabrikadan tahliye edilirken birbirlerini kaybetti ve bir daha da kavuşamadı. Ta ki birkaç gün öncesine kadar. View on euronews

Video: Savaşta birbirinin izini kaybeden Rus kız kardeşler 78 yıl sonra kavuştu

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:12 
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