Video sergisi Kill The Boss Galaeri N'de - Son Dakika

Nilüfer Belediyesi 29 Ekim Mahallesi'ndeki Galeri N'de farklı bir sergiyi meraklıları ile buluşturuyor. John Egleson'un yönettiği "Sisteme Darbe/ The Shocked To The System" adlı filmin ana içeriğinden yola çıkarak hazırlanan "Patronu Öldür/ Kill The Boss" adlı grup sergisi izlenime açıldı. Galeri N'de sanateverlerle buluşan video sergisi, uluslararası alanda tanınmış üretken sanatçıları bir araya getiriyor. Sergide Khaled Hafez, Regina Jose Galindo, Bruno Muzzolini, Ferhat Özgür, Steve Piccolo, Anri Sala ve Fani Zguro'nun çalışmaları yer alıyor. Sergide yer alan video çalışmaları ağırlıklı olarak, emek gücü, güvencesizlik, göç ve tüketim politikasından küresel pazarlamaya ve maddi krizleri içeren eleştirel yaklaşımlara vurgu yapıyor. Galeri N'deki "Patronu Öldür/ Kill The Boss" adlı sergi 19 Nisan tarihine kadar izlenime açık kalacak. - BURSA