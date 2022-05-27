Video: Shanghai'da Beyaz Listeye Alınan Biyoteknoloji Şirketleri Çalışmalarına Yeniden Başladı

Kovid'in vurduğu Çin'in Shanghai ketindeki bazı şirketler, işlerine yeniden başlamalarını desteklemek amacıyla beyaz listeye alındı.

Fosun Kite Biyoteknoloji Limited Şirketi, faaliyetlerine yeniden başlaması onaylanan ilk grup şirketler arasında yer alıyor.

140 çalışanın görevlerine dönmesiyle üretim tamamen yeniden başlamış durumda.

Fabrika, bazı büyük B hücreli lenfoma türlerinin tedavisinde kullanılan ve bir CAR-T tedavisi olan Yescarta'yı üretiyor.

Çinli aşı geliştiricisi CanSino Biyolojik Araştırma Limited Şirketi'nin Shanghai'daki iştiraki de yeniden faaliyete geçti.

Şirket, Nisan ayında deneysel Kovid-19 mRNA aşısı üretmek için klinik denemelere başlama onayı almıştı.

LIU QUAN, CanSino (Shanghai) Biyolojik Araştırma Limited Şirketi Direktör Yardımcısı:

"Personelin aynı anda, aynı mekanda çalışmasını önlemek için deneylerin zamanlamasıyla ilgili iyi bir planlama yaptık. Ayrıca her gün iş ve yaşam alanlarımızı dezenfekte ediyoruz."

WANG HAOMENG, CanSino (Shanghai) Biyolojik Araştırma Limited Şirketi Genel Müdür Yardımcısı:

"Bilim insanlarımızın ve mühendislerimizin çoğu, Kovid-19'un yeniden yükseldiği dönemde evlerinde çalıştı. Ancak kapalı yönetim altında bile aşı geliştirme çalışmalarını durdurmadık."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shanghai kentinden bildiriyor.