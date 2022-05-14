Video: Shanghai'da Beyaz Listeye Alınan Yabancı Şirketler Üretime Yeniden Başladı - Son Dakika

Shanghai, işe yeniden başlamalarına destek olmak ve virüsün tedarik zincirine zararını en aza indirmek amacıyla aralarında yabancı şirketlerin de bulunduğu bazı firmaları beyaz listeye aldı.

Japonya'dan Daikin İklimlendirme (Shanghai) şirketi, yeniden işe başlamak üzere ikinci parti olarak beyaz listeye alınanlar arasında bulunuyor. Firma, 1.000 işçinin görevlerine geri dönmesiyle tam kapasiteyle üretime başladı.

HİROSHİ İNUİ, Daikin İklimlendirme (Shanghai) Limited Şirketi Başkanı:

"İşe geri dönme haberi karşısında mutluluk ve heyecan duydum. Ürün üretmek için çalışma arkadaşlarımla birlikte çalışmayı seviyorum. Hiçbir şey onları görmek kadar beni heyecanlandırmıyor. Tekrar fabrikaya dönmek ve personelin döndüğünü görmek beni duygulandırdı."

Şirket şu anda kapalı devre yönetim altında. Yaşam ve çalışma alanları düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Alman cilt bakım şirketi Beiersdorf'un Shanghai'daki fabrikası da beyaz listeye alındı ve Nivea marka cilt bakım ürünlerini imal etmeye başladı.

CHEN SHENGYANG, Beiersdorf Shanghai İmalat Merkezi Genel Müdürü:

"Beiersdorf Shanghai İmalat Merkezi, Qingpu bölgesinde işe geri dönmek üzere beyaz listeye ilk alınan işletmelerden biri. Nisan ayının sonlarından bu yana çalışanlarımızın yarıya yakını fabrikaya geri döndü. Fabrikadaki tüm üretim hatları etkin şekilde çalışıyor. Kapasitemiz geçen yılın aynı dönemindeki düzeyin yüzde 40'ına ulaştı."

Çalışanların her gün antijen testi yaptırması zorunlu tutuluyor ve fabrika ve araçlar tümüyle dezenfekte ediliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.