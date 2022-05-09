Shanghai'ın Songjiang bölgesinde yer alan Maogang Kasabası'ndaki çiftçiler başka bir yerde yetiştirilen çeltik fidelerini tarlalara dikerken görülüyor.
LİANG RONG, Maogang Kasabası Tarım ve Kırsal Hizmetler Merkezi Müdür Yardımcısı:
"Fideleri 4 Nisan'da yetiştirdik ve naklederek yeni yerlerine dikmeye 5 Mayıs'ta başladık. Hasadın 5 Eylül civarında gerçekleşmesini bekliyoruz."
Nüfusu 25 milyonu aşan megakent, Kovid-19 enfeksiyonlarının canlanmasıyla birlikte kapalı yönetim uygulamasına geçmişti.
Kentteki yeni vakaların düşüşe geçmesiyle birlikte giderek daha fazla sektör faaliyetlerine kaldıkları yerden devam etmeye başladı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.
Kaynak: Xinhua
Son Dakika › Güncel › Video: Shanghai'da Pandeminin Ortasında Çeltik Dikimi Yapılıyor - Son Dakika