Video: Shanghai'da Pandeminin Ortasında Çeltik Dikimi Yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Shanghai'da Pandeminin Ortasında Çeltik Dikimi Yapılıyor

09.05.2022 16:27
Video: Shanghai'da Pandeminin Ortasında Çeltik Dikimi Yapılıyor

Shanghai'ın Songjiang bölgesinde yer alan Maogang Kasabası'ndaki çiftçiler başka bir yerde yetiştirilen çeltik fidelerini tarlalara dikerken görülüyor.

Shanghai'ın Songjiang bölgesinde yer alan Maogang Kasabası'ndaki çiftçiler başka bir yerde yetiştirilen çeltik fidelerini tarlalara dikerken görülüyor.

LİANG RONG, Maogang Kasabası Tarım ve Kırsal Hizmetler Merkezi Müdür Yardımcısı:

"Fideleri 4 Nisan'da yetiştirdik ve naklederek yeni yerlerine dikmeye 5 Mayıs'ta başladık. Hasadın 5 Eylül civarında gerçekleşmesini bekliyoruz."

Nüfusu 25 milyonu aşan megakent, Kovid-19 enfeksiyonlarının canlanmasıyla birlikte kapalı yönetim uygulamasına geçmişti.

Kentteki yeni vakaların düşüşe geçmesiyle birlikte giderek daha fazla sektör faaliyetlerine kaldıkları yerden devam etmeye başladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.

YORUMLAR
500
Çin'in Çiftlik Ürünlerinin Yaklaşık Yüzde 98'i Kalite ve Güvenlik Standartlarını Karşılıyor Çin'in Çiftlik Ürünlerinin Yaklaşık Yüzde 98'i Kalite ve Güvenlik Standartlarını Karşılıyor Abb Yönetim Kurulu Başkanı Voser: Çin Ekonomisinin Görünümü Konusunda Olumluyuz Abb Yönetim Kurulu Başkanı Voser: Çin Ekonomisinin Görünümü Konusunda Olumluyuz

Shanghai, 4 Nisan, Mayıs, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Video: Shanghai'da Pandeminin Ortasında Çeltik Dikimi Yapılıyor - Son Dakika


Son Dakika
16:30 Transparan elbisesiyle gündem oldu! Simge Sağın'a "Gülşen" benzetmesi
16:29 Ormanda sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdiği sırada kaplan saldırısına uğrayan adam öldü
16:22 Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu 29 yaşındaki Jody Lukoki yaşamını yitirdi
16:21 İneği ölen annesinin yerine koyan leopar, şaşkınlık yarattı
16:20 Haiti'de çeteler aralarında 8 Türk misyonerin de olduğu bir grubu kaçırdı
16:11 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sığınmacı tepkisi: Bu necip millet, sığınmacı oylarına güvenmenin hesabını sana kesecek!
16:08 Bitcoin sert çakıldı! Son 10 ayın en düşük seviyesinde
16:02 Putin "Savaşa devam" dedi, Ukrayna gözleri bantlı Rus askerlerinin fotoğraflarını paylaştı
15:53 Gözyaşları sel oldu! Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı, sakatlanan Merve Aydın'ı hasta yatağında ziyaret etti
15:42 Almanya'daki enerji krizine çözüm önerisi: Emekliler kış aylarını Türkiye'de geçirsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 16:40:03. #1.12#
SON DAKİKA: Video: Shanghai'da Pandeminin Ortasında Çeltik Dikimi Yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement