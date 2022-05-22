Video: Shanghai'da Salgının Hafiflemesiyle Birlikte Alışveriş Yerleri Yeniden Açılıyor

Çin'in finans merkezi Shanghai, Kovid-19'un önüne geçmek için yürütülen ve haftalarca süren kapalı yönetimin ardından Pazartesi gününden itibaren ticari mağazalarını kademeli olarak yeniden açıyor.

Alışveriş merkezleri, çok katlı mağazalar, süpermarketler, bakkallar ve eczaneler, mağaza içi faaliyetlerine düzenli ve azaltılmış kapasiteyle kademeli olarak devam edebilen ilk ticari mağazaların arasında yer aldı.

ZHANG JING, Shanghai'da yer alan Caojiadu'deki Lianhua Süpermarketi'nin Yöneticisi

"Çeşitler açısından, tahıl, un, pirinç, yağ tedariği yeterli. Normal miktarın üç ila beş katını hazırladık."

Şehirdeki birçok restoran ve kafe de teslimat ve paket servis hizmetleri sunmak için yeniden açılıyor.

SHENG LI, Shanghai'da yer alan Huaihai West Road'da Starbucks Şube Müdürü

"Pazartesi günü sabah 9.00'da dükkanı açtık. Görüyorsunuz, salgın önleme konusundaki önlemlere düzgün biçimde uyum gösteriyoruz. Şu anda tüketiciler yalnızca Meituan, Eleme gibi çevrimiçi yemek dağıtım platformları ve kendi teslimat uygulamamız aracılığıyla sipariş verebiliyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shanghai kentinden bildiriyor.