Video: Shanghai'da Salgının Hafiflemesiyle Birlikte Alışveriş Yerleri Yeniden Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Shanghai'da Salgının Hafiflemesiyle Birlikte Alışveriş Yerleri Yeniden Açılıyor

22.05.2022 10:28
Video: Shanghai'da Salgının Hafiflemesiyle Birlikte Alışveriş Yerleri Yeniden Açılıyor

Çin'in finans merkezi Shanghai, Kovid-19'un önüne geçmek için yürütülen ve haftalarca süren kapalı yönetimin ardından Pazartesi gününden itibaren ticari mağazalarını kademeli olarak yeniden açıyor.

Çin'in finans merkezi Shanghai, Kovid-19'un önüne geçmek için yürütülen ve haftalarca süren kapalı yönetimin ardından Pazartesi gününden itibaren ticari mağazalarını kademeli olarak yeniden açıyor.

Alışveriş merkezleri, çok katlı mağazalar, süpermarketler, bakkallar ve eczaneler, mağaza içi faaliyetlerine düzenli ve azaltılmış kapasiteyle kademeli olarak devam edebilen ilk ticari mağazaların arasında yer aldı.

ZHANG JING, Shanghai'da yer alan Caojiadu'deki Lianhua Süpermarketi'nin Yöneticisi

"Çeşitler açısından, tahıl, un, pirinç, yağ tedariği yeterli. Normal miktarın üç ila beş katını hazırladık."

Şehirdeki birçok restoran ve kafe de teslimat ve paket servis hizmetleri sunmak için yeniden açılıyor.

SHENG LI, Shanghai'da yer alan Huaihai West Road'da Starbucks Şube Müdürü

"Pazartesi günü sabah 9.00'da dükkanı açtık. Görüyorsunuz, salgın önleme konusundaki önlemlere düzgün biçimde uyum gösteriyoruz. Şu anda tüketiciler yalnızca Meituan, Eleme gibi çevrimiçi yemek dağıtım platformları ve kendi teslimat uygulamamız aracılığıyla sipariş verebiliyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shanghai kentinden bildiriyor.

YORUMLAR
500
Tren Garı, Shanghai'daki Demiryolu İşletmesinde İstikrarın Garantisi Oldu Tren Garı, Shanghai'daki Demiryolu İşletmesinde İstikrarın Garantisi Oldu Shanghai Limanı, Kovid-19'un Kontrol Altına Alınmasıyla Konteyner Hacminde İstikrarlı Toparlanma Yaşıyor Shanghai Limanı, Kovid-19'un Kontrol Altına Alınmasıyla Konteyner Hacminde İstikrarlı Toparlanma Yaşıyor
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pazartesi, alışveriş, Shanghai, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Shanghai'da Salgının Hafiflemesiyle Birlikte Alışveriş Yerleri Yeniden Açılıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:06 Türkiye'de tanışmışlardı! Her şey yolunda giderken adam, karısını öldürdü, cesedi bavula koydu
09:57 Taksici ve yolcular ücret yüzünden kavga etti: Tekme ve tokatlar havada uçuştu
09:54 Yılan, kedi yuvasına girdi, annenin mücadelesi görenleri şaşırttı
09:26 Maltepe mitingi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Bu saatten sonra değişemem
09:24 Finansal İstikrar Komitesi'nin 4'üncü Toplantısı yapıldı: Enflasyona karşı sert tedbirler yolda
09:22 Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı: Yıllık 100 milyon euro kazanacak
09:19 Bayraktar Akıncı, performansıyla övgü topladı: 3 ülkeyi uçarak geçti ve toplamda 2 bin kilometre mesafe gitti
07:16 CHP Milletvekili Gürsel Erol: Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu ülkenin Cumhurbaşkanı yapacağız
08:18 New York alarmda! İlk maymun çiçeği vakası görüldü
08:13 İngiltere'de Ukraynalı mülteciyi evlerine alan çift, 10 gün sonra ayrılma kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 10:34:14. #1.13#
SON DAKİKA: Video: Shanghai'da Salgının Hafiflemesiyle Birlikte Alışveriş Yerleri Yeniden Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement