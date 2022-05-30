Video: Shanghai'daki Fabrikalar, Kovid-19'un Kontrol Altına Alınmasıyla Birlikte Üretime Yeniden Başladı

Shanghai'da son zamanlarda Kovid-19'un yeniden yükselişinin kontrol altına alınması sayesinde şehirde iş ve üretim yeniden hızlı bir şekilde başladı.

19 Nisan 2022

Tesla'nın Shanghai'daki fabrikası Gigafactory

Fabrika, Kovid-19'un yeniden görülmesi sebebiyle 20 günden fazla ara verdiği üretime yeniden başladı.

Ocak-Nisan ayları arasında, geçen senenin aynı dönemine göre 1,7 kattan fazla artışla 180.000'den fazla araç teslim etti.

TAO LIN, Tesla Başkan Yardımcısı:

"Çin'in kalkınma beklentilerine hala çok güveniyoruz. Salgının sadece kısa vadeli bir test veya bir zorluk olduğunu düşünüyoruz. Toplumun farklı sektörlerinin işe yeniden başlama sürecinde zorlukların üstesinden gelme kapasitesini gördük."

14 Mayıs 2022

Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı

Teslim edilecek ilk C919 büyük yolcu uçağı, ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

C919, Çin'in kendi geliştirdiği ilk ana hat jet uçağı olma özelliğini taşıyor.

16 Mayıs 2022

Jiangnan Tersanesi

99.000 metreküp kapasiteye sahip Çin yapımı çok büyük etan taşıyıcı (VLEC) teslim edildi.

Tersane, Nisan ayı sonlarında faaliyetlerine yeniden başlayarak Kovid-19 devam ederken gemi ürünlerinin zamanında teslimatını sağladı.

Bu yılın ilk beş ayında, tersane 2021 yılına göre yüzde 76 daha fazla sipariş aldı.

25 Mayıs 2022

Shanghai Haitong İskelesi

3.000'den fazla otomobili taşıyan bir ro-ro gemisi, 12-14 gün süren deniz yolculuğu sonrasında Avustralya'ya ulaşacak.

İçinde Shanghai merkezli otomobil üreticisi SAIC Motor'dan 1.000'den fazla otomobil bulunuyor.

SAIC Motor, Mayıs ayında denizaşırı ülkelerde geçen yıla oranla yüzde 60 artışla 70.000'den fazla araç satmayı beklendiğini açıkladı.

XI JIALIN, Shanghai Haitong Uluslararası Otomotiv Terminal Limited Şirketi Pazarlama Departmanı İcra Direktörü:

"Haitong İskelesi'nin de aralarında olduğu Shanghai'daki tüm limanlar normal işleyişine devam etti. Terminalimizde Ocak-Nisan ayları arasında ihracat hacimlerinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32'lik bir artış yaşandı. Mayıs ayı iş hacminin yaklaşık olarak geçen yıl ile aynı olması bekleniyor."

27 Mayıs 2022

Shanghai STEP Elektrik Şirketi

Şirketin Shanghai'daki dört fabrikası, normal çalışma kapasitelerinin yüzde 75-85'ini geri kazandı.

ZHOU YUAN, Shanghai STEP Elektrik Şirketi Operasyon Direktörü (COO):

"Günlük nükleik asit testi, salgın önleme ve kontrol tedbirlerini ısrarla sürdürürken siparişleri karşılamak amacıyla üretim verimliliğini de artırmaya çalışıyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shanghai şehrinden bildiriyor.