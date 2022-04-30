Video: Shanghai'daki Geçici Hastanede Yataklar Yaşlı Hastalar İçin Yenilendi - Son Dakika

Shanghai Lingang Geçici Hastanesi, şehrin Kovid-19'a karşı savaşında ağır ve yaşlı hastalara daha iyi tedavi sağlamak için yaklaşık 2.000 yatağı oksijen tüpleri, monitörler ve tükürük emme cihazlarıyla donatarak iyileştirdi.

YANG YOUZONG, Xinhua muhabiri:

"Shanghai'daki Lingang Geçici Hastanesi'ndeyim. Lingang Geçici Hastanesi'ndeki iyileştirmenin ardından ciddi ve yaşlı Kovid-19 hastaları buraya kabul edilmeye başlandı.

Bay Li, ateş, baş ağrısı ve öksürük şikayetleriyle hastaneye kabul edilen ilk yaşlı Kovid-19 hastalarından biri. Gördüğü tedavinin ardından şimdi daha iyi.

Bay LI, Kovid-19 hastası ve YANG YOUZONG

"Kaç yaşındasın?"

"82 yaşındayım."

"Çocukların şu anda burada olduğunu biliyorlar mı?"

"Biliyorlar."

"Ateşin var mı?"

"Hayır."

"Öksürüyor musun?"

"Evet, biraz."

"Aşını yaptırmış mıydın?"

"Hayır yaptırmadım."

Çin, yaşlıları aşı yaptırmaya teşvik ediyor. Şimdiye kadar Shanghai'da 60 yaş ve üstü sakinlerin yaklaşık yüzde 62'sine Kovid-19 aşısı yapıldı, ancak bunların sadece yüzde 38'ine güçlendirici aşı yapıldı.

Shanghai'ın geçici hastanelerinde demanslı ve engelli yaşlı hastalara özel ilgi gösterilecek.

YU XIN, Lingang Geçici Hastanesi'nde hemşire:

"Kendine bakmakta zorlanan ve semptomları şiddetli olan sekiz dokuz yaşlı hasta gördük. 89 numaralı yataktaki hanıma bakacak bir bakıcı veya ailesinden kimse yok. Onunla ilgilenmek bizim sorumluluğumuzda. Hafif ve semptom göstermeyen vakalarda hasta kendini rahatsız hissediyorsa yardım istiyor. Biz de onları tedavi ediyoruz. Ama bu iki yaşlı hareket edemiyor, kimi kendini ifade edemiyor, kimi Alzheimer hastası. Zaman zaman gelip yardıma ihtiyaçları var mı diye bakıyoruz ve onlara yardım ediyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shanghai kentinden bildiriyor.