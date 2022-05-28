Video: Shanghai'daki Okullar Eğitime Yeniden Başlamadan Önce Dezenfekte Edildi

Shanghai'daki birçok lise ve ortaokul, eğitime yeniden başlayacak öğrencilerin dönüşüne hazırlanmak için dezenfekte ediliyor.

Lise bir ve lise son öğrencileri 6 Haziran'dan itibaren kampüse geri dönebilecek. Ortaokul son sınıf öğrencileri ise 13 Haziran'dan itibaren derslerine yüz yüze devam edebilecek.

Kentte geçici hastanelere dönüştürülen okullardaki tüm klinik servisler ise kapatıldı. Bu okulların dezenfeksiyonu Pazar gününe kadar tamamlanacak.

KUANG YUANMİNG, Shanghai Jiyou Çevre Koruma Teknoloji Limited Şirketinde Dezenfeksiyon Bölümü Şefi:

"İlk turda karantina kabinleri olarak kullanılan bütün alanları sterilize edip, yatak ve yorganları çıkardık. Sonra dezenfeksiyonun ikinci aşamasına geçtik. Sonrasında, bütün ekipmanı sökmeden önce kabin ve yakın bölgeleri eksiksiz şekilde dezenfekte ettik. Muayene bölümleri ve yataklar ikinci turda temizlendi. Genel olarak çevreyi, eşyaları ve havayı kapsamlı şekilde ilaçladık. Özellikle kabin içindeki alanlar ve tüm sıralar olmak üzere farklı nesneler için farklı dezenfeksiyon yöntemleri kullandık. Öğrencilerin çantalarını ve okul malzemelerini koyduğu kitaplıklar tamamen dezenfekte edildi."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.