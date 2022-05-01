Video: Shanghai, Salgın Sırasında Tıbbi Atıkları Nasıl Bertaraf Ediyor? - Son Dakika

Tıbbi atıkların bertaraf edilmesi, Kovid-19'un yeniden canlanmasının yeni turuyla mücadele eden Çin'in mega kenti Shanghai için bir imtihana dönüştü.

Evsel çöplerin, özellikle de tıbbi atıkların hacmi belirgin bir şekilde arttı.

Shanghai'da Kovid-19'un tedavisi için belirlenmiş hastanelerden, geçici hastanelerden ve limanlar ile havalimanlarından gelen salgınla ilgili atıkların düzgün bir şekilde işlenmesi gerekiyor.

Salgınla ilişkili artan sayıda atıkla başa çıkabilmek için her gün 100'den fazla tıbbi atık için ayrılan araç, karantina alanlarından tıbbi atıklar ve evsel çöpü toplayıp taşımak için gece gündüz çalıştı.

Yükleme verimliliğini artırmak için büyük damperli araçlar ve yükleyiciler kullanıldı. Toplam toplama ve taşıma kapasitesi günlük 370 tondan hızla günde 1.500 tona yükseldi. Bu, normal zamanlardakinin dört katından fazla.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.