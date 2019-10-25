Video: Sirkte sahne alan ayı eğitmenine saldırdı
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Rusya'da bir sirkte gösteri için kullanılan ayı, sahne aldığı sırada eğitmenine saldırarak yaraladı.
Rusya'da bir sirkte gösteri için kullanılan ayı, sahne aldığı sırada eğitmenine saldırarak yaraladı. Yetkililer güvenliği sağlayamadığı gerekçesiyle sirk hakkında soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 01:18
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