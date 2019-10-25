Son Dakika Haberleri: Video: Sirkte sahne alan ayı eğitmenine saldırdı
Son Dakika Dünya Video: Sirkte sahne alan ayı eğitmenine saldırdı

Video: Sirkte sahne alan ayı eğitmenine saldırdı

1 dakika önce

Rusya'da bir sirkte gösteri için kullanılan ayı, sahne aldığı sırada eğitmenine saldırarak yaraladı.

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Rusya'da bir sirkte gösteri için kullanılan ayı, sahne aldığı sırada eğitmenine saldırarak yaraladı. Yetkililer güvenliği sağlayamadığı gerekçesiyle sirk hakkında soruşturma başlattı.

Video: Sirkte sahne alan ayı eğitmenine saldırdı

Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 01:18 
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