Video | Solo Türk, Türk Yıldızları ve THK'nın yangın söndürme uçakları Teknofest'te
35 dakika önce
Teknofest İstanbul üçüncü gününde ziyaretçilerini ağırlıyor.
Teknofest İstanbul üçüncü gününde ziyaretçilerini ağırlıyor. Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali üçüncü gününe girdi. Festival, 22 Eylül'de sona erecek.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:18
İstanbul'da düğün konvoyunda terör estiren magandalar yakalandı Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Rumları uyardı: Türk kıta sahanlığında arama yapılmayacak Meteoroloji İstanbulluları sağanak yağış ve yıldırım düşme tehlikesi karşısında uyardı Cezaevinden izinle çıkan adam, barışma teklifine olumlu yanıt vermeyen imam nikahlı eşini önce bıçakladı ardından kızgın yağ ile yaktı