Son Dakika Haberleri: Video | Solo Türk, Türk Yıldızları ve THK'nın yangın söndürme uçakları Teknofest'te
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Video | Solo Türk, Türk Yıldızları ve THK'nın yangın söndürme uçakları Teknofest'te

40 dakika önce

Teknofest İstanbul üçüncü gününde ziyaretçilerini ağırlıyor. Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali üçüncü gününe girdi. Festival, 22 Eylül'de sona erecek.

Video | Solo Türk, Türk Yıldızları ve THK'nın yangın söndürme uçakları Teknofest'te, System.String[]

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Solo Türk, Türk Yıldızları, Rusya'dan Su-30, Su-35 uçakları gösteri uçuşu yaptı.


Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ve katılımın ücretsiz olduğu festivale üçüncü gününde ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

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İstanbul, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:45 
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