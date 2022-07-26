Video: Sri Lanka'da Okullar Yeniden Açıldı

Sri Lanka'da yakıt kıtlığı nedeniyle birkaç haftadır kapalı olan okullar Pazartesi günü yeniden açıldı.

Sri Lanka Eğitim Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre öğrenciler Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri derslere katılmak için okula gelecek, Çarşamba ve Cuma günleri ise eğitimlerini çevrimiçi olarak sürdürecek.

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe Cumartesi günü yetkililere verdiği talimat ile yakıt dağıtım sürecinin hızlandırılmasını ve okul ile toplu taşıma için yakıt sağlamaya odaklanılmasını istedi.

Wickremesinghe, devlet tarafından işletilen tüm akaryakıt depolarından okul çocuklarını taşıyan araçlara yakıt sağlanması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı, balıkçılara, çiftçilere ve turizmle uğraşanlara da yeterli miktarda yakıt sağlanması gerektiğini söyledi.

Wickremesinghe, ülkedeki akaryakıt karaborsasının derhal ele alınması gerektiğini söyleyerek polise soruşturma yürütmesi talimatı verdi.

Sri Lanka, döviz kıtlığı nedeniyle bu yılın başından beri ülkeyi felce uğratan yakıt kıtlığıyla karşı karşıya bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kolombo'dan bildiriyor.