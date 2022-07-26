Video: Sri Lanka'da Okullar Yeniden Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Sri Lanka'da Okullar Yeniden Açıldı

26.07.2022 20:38
Video: Sri Lanka'da Okullar Yeniden Açıldı

Sri Lanka'da yakıt kıtlığı nedeniyle birkaç haftadır kapalı olan okullar Pazartesi günü yeniden açıldı.

Sri Lanka'da yakıt kıtlığı nedeniyle birkaç haftadır kapalı olan okullar Pazartesi günü yeniden açıldı.

Sri Lanka Eğitim Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre öğrenciler Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri derslere katılmak için okula gelecek, Çarşamba ve Cuma günleri ise eğitimlerini çevrimiçi olarak sürdürecek.

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe Cumartesi günü yetkililere verdiği talimat ile yakıt dağıtım sürecinin hızlandırılmasını ve okul ile toplu taşıma için yakıt sağlamaya odaklanılmasını istedi.

Wickremesinghe, devlet tarafından işletilen tüm akaryakıt depolarından okul çocuklarını taşıyan araçlara yakıt sağlanması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı, balıkçılara, çiftçilere ve turizmle uğraşanlara da yeterli miktarda yakıt sağlanması gerektiğini söyledi.

Wickremesinghe, ülkedeki akaryakıt karaborsasının derhal ele alınması gerektiğini söyleyerek polise soruşturma yürütmesi talimatı verdi.

Sri Lanka, döviz kıtlığı nedeniyle bu yılın başından beri ülkeyi felce uğratan yakıt kıtlığıyla karşı karşıya bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kolombo'dan bildiriyor.

YORUMLAR
500
Sri Lanka'nın eski Devlet Başkanı Rajapaksa hakkında suç duyurusu Sri Lanka'nın eski Devlet Başkanı Rajapaksa hakkında suç duyurusu Sri Lanka Cumhurbaşkanı Wickremesinghe: 'Şiddet içermeyen protestolara izin verilecek' Sri Lanka Cumhurbaşkanı Wickremesinghe: 'Şiddet içermeyen protestolara izin verilecek'
Kaynak: Xinhua

Sri Lanka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Sri Lanka'da Okullar Yeniden Açıldı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
20:27 Balotelli'ye sürpriz talip! Sion ve Adana Demirspor'un masaya oturduğu iddia edildi
19:48 Jorge Jesus'un "İsterlerse 50 faul yapsınlar" sözlerine Lucescu yanıt verdi: Abartmaya gerek yok
18:42 Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique, resmi imzayı atmak için İstanbul'da
18:13 Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatmayıp Stuttgart'a giden Ömer Faruk Beyaz, 2. Lig ekibi Madgeburg'a transfer oluyor
18:07 Endonezya'da bir timsah, balık tutan adamı canlı canlı yuttu! Timsahın açılan midesi bomboş çıkınca büyük şaşkınlık yaşandı
17:53 CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına, HDP'den olumsuz cevap: Katılmayacağız
17:49 Survivor All Star'da şampiyonluğu kaçıran Adem Kılıçcı ilk kez konuştu! İşte Acun Ilıcalı'yı takipten çıkarma nedeni
17:41 Fenerbahçe taraftarından kritik Dinamo Kiev maçını spiker Ertem Şener'in anlatacak olmasına sert tepki: Televizyonun sesini kapatacağız
17:26 CHP'nin "olağanüstü toplantı" çağrısına AK Parti cephesinden sert yanıt: Siyasi şov amacının çok açık görüldüğü ortada, katılmayacağız
17:26 Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine DEVA Partisi lideri Babacan'dan cevap geldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 20:38:42. #1.12#
SON DAKİKA: Video: Sri Lanka'da Okullar Yeniden Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement