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Video | Sri Lankalı Budist tapınağı Covid-19'a karşı ülkeye kutsal su döktü
6 saat önce
Sri Lanka'nın en kutsal Budist tapınağı yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 pandemisine karşı önlem için ülkeye havadan kutsal kabul ettikleri sudan döktü.
Sri Lanka'nın en kutsal Budist tapınağı yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 pandemisine karşı önlem için ülkeye havadan kutsal kabul ettikleri sudan döktü.
Hint okyanusunun ada ülkesi Sri Lankalı tapınak pazar günü, Covid-19'a karşı "manevi savunma" kapsamında helikopterler havalandırarak "kutsal su" serptirdi. Koronavirüsle mücadele için yapılan hamle helikopterlerdeki kameralar aracılığıyla görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 07:14
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