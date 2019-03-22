Son Dakika Haberleri: Video: Süper Ay Şöleninden Dünya'ya Yansıyanlar

Video: Süper Ay Şöleninden Dünya'ya Yansıyanlar

1 saat önce

Dikkat çeken doğa olayları arasında yer alan Süper Ay, 20-21 Mart tarihlerinde gökyüzünü aydınlattı

Dikkat çeken doğa olayları arasında yer alan Süper Ay, 20- 21 Mart tarihlerinde gökyüzünü aydınlattı. Ayın normal görüntüsüne oranla daha parlak olduğu ve yüzde 14 daha büyük göründüğü doğa olayı, kuzey yarımkürede ekinoksun yaşandığı dönemde ortaya çıkıyor. Tutulma esnasında tam olarak kaybolmayan Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu an dolunaya denk geldiğinde Süper Ay meydana gelmiş oluyor. Güneş'in kızıl-turuncu renkli ışınların tutulma esnasında Ay'ın yüzeyine çok etkili bir biçimde yansıması sonucu gökyüzü olayı esnasında Ay, kızıl renge bürünüyor. Merakla beklenen Süper Ay, iki buçuk yılda bir yaşanıyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:03 

21 Mart, süper ay, Dünya
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