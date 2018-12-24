Video | Suriye'de Askeri Hareketlilik: Özgür Suriye Ordusu Menbiç'e İlerliyor
1 saat önce
Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Fırat Kalkanı Harekatı'yla YPG'den arındırılan bölgelerdeki cephe hatlarına askeri birlikler gönderdi.
Türkiye
destekli Özgür Suriye
Ordusu (ÖSO), Fırat Kalkanı Harekatı'yla YPG'den arındırılan bölgelerdeki cephe hatlarına askeri birlikler gönderdi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:04
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