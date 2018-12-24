Son Dakika Haberleri: Video | Suriye'de Askeri Hareketlilik: Özgür Suriye Ordusu Menbiç'e İlerliyor

Video | Suriye'de Askeri Hareketlilik: Özgür Suriye Ordusu Menbiç'e İlerliyor

1 saat önce

Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Fırat Kalkanı Harekatı'yla YPG'den arındırılan bölgelerdeki cephe hatlarına askeri birlikler gönderdi.

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Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Fırat Kalkanı Harekatı'yla YPG'den arındırılan bölgelerdeki cephe hatlarına askeri birlikler gönderdi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:04 

Türkiye, Suriye, Dünya
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