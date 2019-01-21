Video | Suriye'den İsrail'e Fırlatılan Füzenin İmha Edilişi Turist Kamerasında
20 dakika önce
İsrail, Golan tepeleri yakınlarından fırlatılan roketi etkisiz hale getirdiğini açıkladıktan kısa süre sonra Suriye'deki İran hedeflerini vurduğunu duyurdu.
İsrail, Golan tepeleri yakınlarından fırlatılan roketi etkisiz hale getirdiğini açıkladıktan kısa süre sonra Suriye'deki İran hedeflerini vurduğunu duyurdu
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:37
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