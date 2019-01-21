İsrail, Golan tepeleri yakınlarından fırlatılan roketi etkisiz hale getirdiğini açıkladıktan kısa süre sonra Suriye'deki İran hedeflerini vurduğunu duyurdu

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Bayburt'ta Kömür Diye Toplanıp Yakılan Taşın Kehribar Olduğu Öğrenilince, Bir Çok Ülke Almak İçin Sıraya Girdi