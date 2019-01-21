Son Dakika Haberleri: Video | Suriye'den İsrail'e Fırlatılan Füzenin İmha Edilişi Turist Kamerasında

Video | Suriye'den İsrail'e Fırlatılan Füzenin İmha Edilişi Turist Kamerasında

20 dakika önce

İsrail, Golan tepeleri yakınlarından fırlatılan roketi etkisiz hale getirdiğini açıkladıktan kısa süre sonra Suriye'deki İran hedeflerini vurduğunu duyurdu.

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İsrail, Golan tepeleri yakınlarından fırlatılan roketi etkisiz hale getirdiğini açıkladıktan kısa süre sonra Suriye'deki İran hedeflerini vurduğunu duyurdu
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:37 

İran, İsrail, Suriye, Dünya
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