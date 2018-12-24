Son Dakika Haberleri: Video | Suriye Sınırına Askeri Takviye Devam Ediyor

Video | Suriye Sınırına Askeri Takviye Devam Ediyor

41 dakika önce

ABD'nin Suriye'den askeri birliklerini çekeceğini açıklamasının ardından Türkiye'nin operasyon hazırlıkları sürüyor.

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ABD'nin Suriye'den askeri birliklerini çekeceğini açıklamasının ardından Türkiye'nin operasyon hazırlıkları sürüyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:19 

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Dünya
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