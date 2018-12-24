Video | Suriye Sınırına Askeri Takviye Devam Ediyor
41 dakika önce
ABD'nin Suriye'den askeri birliklerini çekeceğini açıklamasının ardından Türkiye'nin operasyon hazırlıkları sürüyor.
ABD
'nin Suriye
'den askeri birliklerini çekeceğini açıklamasının ardından Türkiye
'nin operasyon hazırlıkları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:19
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