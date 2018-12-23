Video | Suriye'ye Askeri Harekât: Sınır Birliklerine Kilis Üzerinden Sevkiyat
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlatacağı askeri harekata ilişkin hazırlıklar kapsamında Suriye sınırındaki birliklere gönderilen takviye amaçlı askeri personel ve araçlar Kilis'e ulaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin Fırat'ın doğusunda başlatacağı askeri harekata ilişkin hazırlıklar kapsamında Suriye
sınırındaki birliklere gönderilen takviye amaçlı askeri personel ve araçlar Kilis
'e ulaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:34
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