Son Dakika Haberleri: Video | Suriye'ye Askeri Harekât: Sınır Birliklerine Kilis Üzerinden Sevkiyat

Video | Suriye'ye Askeri Harekât: Sınır Birliklerine Kilis Üzerinden Sevkiyat

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlatacağı askeri harekata ilişkin hazırlıklar kapsamında Suriye sınırındaki birliklere gönderilen takviye amaçlı askeri personel ve araçlar Kilis'e ulaştı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlatacağı askeri harekata ilişkin hazırlıklar kapsamında Suriye sınırındaki birliklere gönderilen takviye amaçlı askeri personel ve araçlar Kilis'e ulaştı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:34 

TSK, Kilis, Suriye, Dünya
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