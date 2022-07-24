Video: Sürücüsüz Taksiler Beijing'de Ticari Faaliyete Başladı - Son Dakika
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Video: Sürücüsüz Taksiler Beijing'de Ticari Faaliyete Başladı

24.07.2022 12:11
Video: Sürücüsüz Taksiler Beijing'de Ticari Faaliyete Başladı

Sürücüsüz taksiler, Beijing'de halka açık yollarda ticari faaliyetlerine başladı.

Sürücüsüz taksiler, Beijing'de halka açık yollarda ticari faaliyetlerine başladı.

Çin'in teknoloji devi Baidu ve sürücüsüz start-up Pony.ai tarafından geliştirilen 30 otonom araç, yedek güvenlik sürücüleri olmadan Beijing'in güneydoğusundaki 60 kilometrekarelik bir alanda çalışıyor.

Vatandaşlar, taksi çağırma uygulamalarını kullanarak bu araçlara erişebiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Tragger, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Sürücüsüz Taksiler Beijing'de Ticari Faaliyete Başladı - Son Dakika

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