Çin'in teknoloji devi Baidu ve sürücüsüz start-up Pony.ai tarafından geliştirilen 30 otonom araç, yedek güvenlik sürücüleri olmadan Beijing'in güneydoğusundaki 60 kilometrekarelik bir alanda çalışıyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Video: Sürücüsüz Taksiler Beijing'de Ticari Faaliyete Başladı - Son Dakika

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