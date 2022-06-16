Taksiler kendi kendilerine durabiliyor, kentteki karmaşık yol koşullarında gidebiliyor ve normal taksi faaliyetinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Video: Sürücüsüz Taksiler Çin'in Güneybatısında Ticari Faaliyete Başladı - Son Dakika

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