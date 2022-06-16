Çin'in teknoloji devi Baidu tarafından geliştirilen 14 sürücüsüz taksi, Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde ticari faaliyetlere başladı.
Chongqing'de yaşayanlar, bir uygulama aracılığıyla sürücüsüz taksilerden yer ayırtabiliyor.
Taksiler kendi kendilerine durabiliyor, kentteki karmaşık yol koşullarında gidebiliyor ve normal taksi faaliyetinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chongqing'den bildiriyor.
Son Dakika › Güncel › Video: Sürücüsüz Taksiler Çin'in Güneybatısında Ticari Faaliyete Başladı - Son Dakika