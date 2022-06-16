Video: Sürücüsüz Taksiler Çin'in Güneybatısında Ticari Faaliyete Başladı - Son Dakika
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Video: Sürücüsüz Taksiler Çin'in Güneybatısında Ticari Faaliyete Başladı

16.06.2022 20:00
Video: Sürücüsüz Taksiler Çin'in Güneybatısında Ticari Faaliyete Başladı

Çin'in teknoloji devi Baidu tarafından geliştirilen 14 sürücüsüz taksi, Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde ticari faaliyetlere başladı.

Çin'in teknoloji devi Baidu tarafından geliştirilen 14 sürücüsüz taksi, Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde ticari faaliyetlere başladı.

Chongqing'de yaşayanlar, bir uygulama aracılığıyla sürücüsüz taksilerden yer ayırtabiliyor.

Taksiler kendi kendilerine durabiliyor, kentteki karmaşık yol koşullarında gidebiliyor ve normal taksi faaliyetinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chongqing'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Sürücüsüz Taksiler Çin'in Güneybatısında Ticari Faaliyete Başladı - Son Dakika

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