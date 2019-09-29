Son Dakika Haberleri: Video: Susuz kalan kobra yılanı boş bira kutusuna sıkıştı
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Video: Susuz kalan kobra yılanı boş bira kutusuna sıkıştı

1 saat önce

Bira kutusuna sıkışıp kalan yılanın imdadına koşanlar, teneke kutuyu keserek kobrayı kurtardı.

Bira kutusuna sıkışıp kalan yılanın imdadına koşanlar, teneke kutuyu keserek kobrayı kurtardı. Durumu fark eden biri, iki kişiden yardım istedi. Kutunun kesilmesiyle kobra yeniden özgürlüğüne kavuştu.

Video: Susuz kalan kobra yılanı boş bira kutusuna sıkıştı

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:18 
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