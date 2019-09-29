Video: Susuz kalan kobra yılanı boş bira kutusuna sıkıştı
1 saat önce
Bira kutusuna sıkışıp kalan yılanın imdadına koşanlar, teneke kutuyu keserek kobrayı kurtardı.
Bira kutusuna sıkışıp kalan yılanın imdadına koşanlar, teneke kutuyu keserek kobrayı kurtardı. Durumu fark eden biri, iki kişiden yardım istedi. Kutunun kesilmesiyle kobra yeniden özgürlüğüne kavuştu.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:18
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