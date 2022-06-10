Video: Suudi Arabistan Turizm Bakanı: Çin Bizim İçin Çok Önemli Bir Pazar - Son Dakika
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Video: Suudi Arabistan Turizm Bakanı: Çin Bizim İçin Çok Önemli Bir Pazar

10.06.2022 23:05
Video: Suudi Arabistan Turizm Bakanı: Çin Bizim İçin Çok Önemli Bir Pazar

Suudi Arabistan Turizm Bakanı Ahmed El Hatib, Çin'in önemli bir turizm pazarı olduğunu ve daha fazla Çinli turistin Suudi mirası, kültürü ve halkına dair bilgi edinmek için ülkesini ziyaret etmesini umduğunu söyledi.

Suudi Arabistan Turizm Bakanı Ahmed El Hatib, Çin'in önemli bir turizm pazarı olduğunu ve daha fazla Çinli turistin Suudi mirası, kültürü ve halkına dair bilgi edinmek için ülkesini ziyaret etmesini umduğunu söyledi.

El Hatib bu sözleri, Suudi Arabistan'ın sahil kenti Cidde'de düzenlenen 116. BM Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Yürütme Konseyi Toplantısı öncesinde dile getirdi.

AHMED EL HATİB, Suudi Arabistan Turizm Bakanı

"Çin bizim açımızdan çok önemli bir pazar ve biz yıllardır Çin kültürü ve mirasından, özellikle de Suudi Arabistan'ın her yerinde bulunabilen lezzetli yemeklerinden büyük keyif alıyoruz. Şimdi ise Çinlilerin gelmesini ve Suudi mirası, kültürü ve halkını deneyimlemesini istiyoruz.

Ekonomimizi çeşitlendirmek istiyoruz. Kültürümüzü ve mirasımızı dünyayla paylaşmak istiyoruz. Bu nedenle turizm, Suudi 2030 Vizyonu'nun ana direklerinden biridir.

Ulusal turizm stratejimizi 2019'da uygulamaya koyduk ve ülkeyi 49 ülke (ve bölgeye) açtık. Çin birkaç dakikada içinde çevrimiçi olarak vize alabilecek ülkelerden biri."

Suudi bakan, Kovid-19 ile ilgili seyahat kısıtlamaları ve diğer sağlık önlemleri nedeniyle turizm gelirlerindeki sert düşüşün ardından küresel turizm sektörünün toparlanma aşamasında olduğunu kaydetti.

AHMED EL HATİB, Suudi Arabistan Turizm Bakanı

"Sektörde 2019'da yani pandemiden hemen önce (dünya çapında) 330 milyon kişi istihdam ediliyordu. Pandemi sırasında 60 milyondan fazla kişi işini kaybetti, ama şimdi toparlanıyoruz.

Ülkemizin GSYİH'sının yaklaşık yüzde 4'ünü temsil eden turizm sektörüne yoğun yatırım yapıyoruz. 2030 yılına kadar bu oranı yüzde 10'a çıkarmak istiyoruz. Suudi Arabistan altıdan fazla yeni turistik cazibe merkezi geliştirme planı açıkladı. Plan ile, önümüzdeki 10 yılda (sektöre) 300 milyar ABD dolarından fazla yatırım yapılacak."

AHMED EL HATİB, Suudi Arabistan Turizm Bakanı

"Suudi Arabistan'a hoş geldiniz"

Cidde'deki 116. UNWTO Yürütme Konseyi Toplantısı, turizm sektörünün geleceğini şekillendirmek ve küresel turizmin toparlanmasını hızlandırmak için üyeler arasında yakın koordinasyonu geliştirmek amacıyla küresel turizm liderlerini biraraya getiriyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cidde'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Suudi Arabistan Turizm Bakanı: Çin Bizim İçin Çok Önemli Bir Pazar - Son Dakika

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