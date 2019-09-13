Son Dakika Haberleri: Video: Suudi kadınlar Riyad sokaklarında kıyafet dayatmasına meydan okudu
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Video: Suudi kadınlar Riyad sokaklarında kıyafet dayatmasına meydan okudu

27 dakika önce

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman karma konserler, sinemalar ve araç kullanımı dahil kadınlar için daha geniş kapsamlı özgürlüklerin önünü açarak ülkesinin aşırı muhafazakar imajını silmeye çalışıyor.

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Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman karma konserler, sinemalar ve araç kullanımı dahil kadınlar için daha geniş kapsamlı özgürlüklerin önünü açarak ülkesinin aşırı muhafazakar imajını silmeye çalışıyor

Video: Suudi kadınlar Riyad sokaklarında kıyafet dayatmasına meydan okudu

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:48 
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