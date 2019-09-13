Video: Suudi kadınlar Riyad sokaklarında kıyafet dayatmasına meydan okudu
27 dakika önce
Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman karma konserler, sinemalar ve araç kullanımı dahil kadınlar için daha geniş kapsamlı özgürlüklerin önünü açarak ülkesinin aşırı muhafazakar imajını silmeye çalışıyor.
Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman karma konserler, sinemalar ve araç kullanımı dahil kadınlar için daha geniş kapsamlı özgürlüklerin önünü açarak ülkesinin aşırı muhafazakar imajını silmeye çalışıyor
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:48
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