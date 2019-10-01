Video| Tayvan'da köprünün çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı
1 saat önce
Tayvan'da köprünün çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Tayvan'da köprünün çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Sabah 9: 30 sıralarında yaşanan olayda altısı ağır, on kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:03
Kastamonu'da hamsinin fiyatı 5 liraya kadar düştü İBB, sorunu 2 şoföre bağlamıştı ama metrobüs sıkıntısı devam ediyor Tayvan'da 140 metrelik köprünün yıkıldığı anlar kamerada 14 yaşındaki çocuk uyurken şarjda bıraktığı telefon yüzünden hayatını kaybetti