Son Dakika Haberleri: Video| Tayvan'da köprünün çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı
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Video| Tayvan'da köprünün çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı

1 saat önce

Tayvan'da köprünün çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Tayvan'da köprünün çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Sabah 9: 30 sıralarında yaşanan olayda altısı ağır, on kişi yaralandı.

Video| Tayvan'da köprünün çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı

Tayvan, Sabah, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:03 
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