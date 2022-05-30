Video: Teksas'ın Uvalde Kasabası Okul Saldırısının Ardından Acı İçinde - Son Dakika
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Video: Teksas'ın Uvalde Kasabası Okul Saldırısının Ardından Acı İçinde

30.05.2022 10:21
Video: Teksas'ın Uvalde Kasabası Okul Saldırısının Ardından Acı İçinde

WU XIAOLING, Xinhua Muhabiri: "Bugün Teksas'ın Uvalde kasabasında yaşanan okul saldırısından sonraki ilk hafta sonu. Kasaba hala büyük acıya boğulmuş halde.

WU XIAOLING, Xinhua Muhabiri:

"Bugün Teksas'ın Uvalde kasabasında yaşanan okul saldırısından sonraki ilk hafta sonu. Kasaba hala büyük acıya boğulmuş halde. Kasaba merkezindeki Kent Meydanı'nda yas tutmak ve dua etmek için toplanan Uvalde sakinleri, ülkedeki sarsıcı silahlı şiddet ve başarısız silah politikasına dair artan öfkelerini dile getirdi, (yetkililere) eylem ve değişim çağrısı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nde son 10 yılda meydana gelen en kanlı okul saldırılarından biri olan olayda 19 çocuk ve iki öğretmen hayatını kaybetmişti."

BERTHA SAENZ, Uvalde'de bir okuldaki silahlı saldırı kurbanı yakını:

"Çalışıyordum. O öğleden sonra eve geldim ve olan biten her şeyi televizyonda gördüm. Silahlar, silahlar. Bu tür silahlara burada ihtiyacımız yok. Özellikle de dükkanlarda bile satılmasına. Tüfek savaşmak içindir, kendini korumak için değil. Bu değişmeli, silah reformu lazım. Olması gereken bu. Çünkü sadece bir okul, iki okul, üç okul değil söz konusu olan. Önümüzdeki hafta veya bir ay sonra başka bir okul olacak. Küçük çocuklarımızı korumamız gerek. Çabalamalıyız. Bakın neler oluyor. Bütün bu küçük masum kalpler... Çünkü o küçükler için hiçbir şey, hiçbir şey yeterince hızlı yapılmadı. Oraya koşup onları kurtarmak için zamanları vardı. Ama hayır, orada dışarda durdular. Beklediler, beklediler ve beklediler. Neyi bekliyorlardı?

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Uvalde'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Teksas, Silah, dua, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Teksas'ın Uvalde Kasabası Okul Saldırısının Ardından Acı İçinde - Son Dakika


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