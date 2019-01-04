Video | Terör Bitti Turistler Peştun Yemeklerini Tatmak İçin Peşaver'e Akın Etti
1 saat önce
Pakistan'ın kuzey batısında Afgnistan sınırında bulunan Peşaver kenti, son yıllarda güvenlik önlemlerinin artmasıyla birlikte yerel lezzetleri tatmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:26 Kaynak: Youtube
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