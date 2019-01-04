Video | Terör Bitti Turistler Peştun Yemeklerini Tatmak İçin Peşaver'e Akın Etti
32 dakika önce
Pakistan'ın kuzey batısında Afgnistan sınırında bulunan Peşaver kenti, son yıllarda güvenlik önlemlerinin artmasıyla birlikte yerel lezzetleri tatmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.
Pakistan
'ın kuzey batısında Afgnistan sınırında bulunan Peşaver
kenti, son yıllarda güvenlik önlemlerinin artmasıyla birlikte yerel lezzetleri tatmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:04
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