Son Dakika Haberleri: Video | Terör Bitti Turistler Peştun Yemeklerini Tatmak İçin Peşaver'e Akın Etti

Video | Terör Bitti Turistler Peştun Yemeklerini Tatmak İçin Peşaver'e Akın Etti

32 dakika önce

Pakistan'ın kuzey batısında Afgnistan sınırında bulunan Peşaver kenti, son yıllarda güvenlik önlemlerinin artmasıyla birlikte yerel lezzetleri tatmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

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Pakistan'ın kuzey batısında Afgnistan sınırında bulunan Peşaver kenti, son yıllarda güvenlik önlemlerinin artmasıyla birlikte yerel lezzetleri tatmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:04 

Pakistan, Peşaver, Dünya
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