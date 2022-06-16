Proje, her bir üretim sektörünün bilgi bağlantısının tamamlanması için dijital bilgi yönetimi ve kontrol sistemine dayanıyor. Böylelikle inşaat sürecinde "üretim izlenebiliyor, planlar takip edilebiliyor ve kalite takibi yapılabiliyor."

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Video: Tianjin'deki Petrol Sahasının 601 Tonluk Güverte Parçası Tamamlandı - Son Dakika

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