Video: Tibet Antilopları Yavrulamak İçin Yıllık Göçe Başlıyor - Son Dakika
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Video: Tibet Antilopları Yavrulamak İçin Yıllık Göçe Başlıyor

09.05.2022 22:37
Video: Tibet Antilopları Yavrulamak İçin Yıllık Göçe Başlıyor

Gebe Tibet antilopları, yavrulamak için Çin'in kuzeybatısındaki Hoh Xil Ulusal Doğa Koruma Alanı'nın kalbindeki bölgeye doğru yıllık göçlerine başladı.

Gebe Tibet antilopları, yavrulamak için Çin'in kuzeybatısındaki Hoh Xil Ulusal Doğa Koruma Alanı'nın kalbindeki bölgeye doğru yıllık göçlerine başladı.

Her yıl on binlerce gebe Tibet antilobu, Kasım veya Aralık aylarında çiftleştikten sonra yavrulamak için Mayıs ayında Hoh Xil'e göç etmeye başlıyor ve doğan yavrularıyla birlikte Ağustos ayı civarında bölgeden ayrılıyor.

GAMA İMPEİ, Wudaoliang Koruma İstasyonu, Sanjiangyuan Ulusal Parkı Yönetim Bürosu'na bağlı Hoh Xil Yönetim Ofisi:

"5 Mayıs'ta sabah 52 ve öğleden sonra 85 Tibet antilobunun karayolunu geçtiğini gördük. Bu, bu yılki Tibet antilop göçünün Hoh Xil'de başladığını gösteriyor. Göç bu yıl geçen yıla göre biraz daha geç başladı."

DAWA DOLMA, Sanjiangyuan Ulusal Parkı Yönetim Bürosu'na bağlı Hoh Xil Yönetim Ofisi:

"Koruma istasyonlarımızın her biri, her yıl çok sayıda Tibet antilopunun geçtiği Mayıs ayından başlayarak, antilopların yoldan güvenli bir şekilde geçmelerini sağlamak için geçici trafik kontrolü yapacak."

Kaçak avlanmayla mücadele ve yasadışı avlanma yasağı sayesinde, Hoh Xil şimdi 70.000'den fazla Tibet antilobuna ev sahipliği yapıyor.

Tibet antiloplarının popülasyonu, geçen yüzyıldaki 70.000 gibi düşük bir seviyeden şimdi 300.000'e yükseldi. Çin'deki Tibet antiloplarının statüsü Ağustos 2021'de "tehlike altında" seviyesinden "tehdit altında" seviyesine düşürüldü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Xining kentinden bildiriyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Tibet, Mayıs, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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