Video: Tibet'te Türüne Az Rastlanan Munçaklar Görüntülendi - Son Dakika
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Video: Tibet'te Türüne Az Rastlanan Munçaklar Görüntülendi

21.05.2022 00:46
Video: Tibet'te Türüne Az Rastlanan Munçaklar Görüntülendi

Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin Medog ilçesinde yakın zamanda türüne az rastlanır bir munçak türü olan Fea munçağı görüntülendi.

Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin Medog ilçesinde yakın zamanda türüne az rastlanır bir munçak türü olan Fea munçağı görüntülendi.

Bölge Orman Enstitüsü personeli, ilçede kurulu kızılötesi kameraların kaydettiği görüntüleri gözden geçirirken bu nadir türe ait net görüntülerin bulunduğunu fark etti.

Kızılötesi kameralar, Fea munçağına ait 1.200'den fazla fotoğraf çekti. Böylelikle Tibet'te yaklaşık 40 yıldır ilk kez bu türe ait net görüntülere ulaşılmış oldu.

Fea munçağının iskelet örnekleri, 1982 ile 1983 yılları arasında Tibet'in Nyingchi bölgesinde keşfedilmişti.

Yerel yetkililer, bu türün vahşi ortamdaki dağılımı, popülasyonu ve mevcut durumu hakkında şu ana kadar herhangi bir bilgi olmadığını söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lhasa'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Tibet, Güncel, Son Dakika

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