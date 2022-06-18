Video: Tibet'teki Basum Gölü'nün Nefes Kesen Manzarası - Son Dakika
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Video: Tibet'teki Basum Gölü'nün Nefes Kesen Manzarası

18.06.2022 14:21
Video: Tibet'teki Basum Gölü'nün Nefes Kesen Manzarası

Basum Gölü, Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin Nyingchi ilinde bulunan büyüleyici bir yayla gölüdür.

Basum Gölü, Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin Nyingchi ilinde bulunan büyüleyici bir yayla gölüdür.

Deniz seviyesinden 3.400 metre yükseklikte bulunan Basum Gölü, yaklaşık 18 kilometre uzunluğundadır ve ortalama genişliği de yaklaşık 1,5 kilometredir.

Basum Gölü Tibetçede "yeşil su" anlamına gelir. Etrafını çevreleyen karlı dağlar, ormanlar, meralar ve tarihi yerler bu gölü, ulusal bir 5A seviyesindeki turistik cazibe merkezi haline getiriyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lhasa'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Tibet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Tibet'teki Basum Gölü'nün Nefes Kesen Manzarası - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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