Basum Gölü Tibetçede "yeşil su" anlamına gelir. Etrafını çevreleyen karlı dağlar, ormanlar, meralar ve tarihi yerler bu gölü, ulusal bir 5A seviyesindeki turistik cazibe merkezi haline getiriyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Tibet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Video: Tibet'teki Basum Gölü'nün Nefes Kesen Manzarası - Son Dakika

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