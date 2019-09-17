Son Dakika Haberleri: Video: Trafiğin yükünü azaltacak 'uçan taksi' test sürüşü yaptı
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Video: Trafiğin yükünü azaltacak 'uçan taksi' test sürüşü yaptı

28 dakika önce

Paris'te özel bir start-up şirket suyun üzerinde giden bir araç tasarlayarak Seine Nehri üzerinde test sürüşü yaptı.

Paris'te özel bir start-up şirket suyun üzerinde giden bir araç tasarlayarak Seine Nehri üzerinde test sürüşü yaptı. Bubble (kabarcık) adı verilen ve saatte 30 kilometre hız yapabilen araç Paris'in artan trafik yükünü azaltmak ve toplu taşımaya alternatif olması amacıyla görücüye çıktı

Video: Trafiğin yükünü azaltacak 'uçan taksi' test sürüşü yaptı

Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:57 
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