Video: Trafiğin yükünü azaltacak 'uçan taksi' test sürüşü yaptı
28 dakika önce
Paris'te özel bir start-up şirket suyun üzerinde giden bir araç tasarlayarak Seine Nehri üzerinde test sürüşü yaptı.
Paris'te özel bir start-up şirket suyun üzerinde giden bir araç tasarlayarak Seine Nehri üzerinde test sürüşü yaptı. Bubble (kabarcık) adı verilen ve saatte 30 kilometre hız yapabilen araç Paris'in artan trafik yükünü azaltmak ve toplu taşımaya alternatif olması amacıyla görücüye çıktı
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:57
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