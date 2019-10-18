Son Dakika Haberleri: Video | Trump'tan tepki çeken ateşkes yorumu: Çocuk gibi kavga etmeye ihtiyaçları var
Son Dakika Dünya Video | Trump'tan tepki çeken ateşkes yorumu: Çocuk gibi kavga etmeye ihtiyaçları var

Video | Trump'tan tepki çeken ateşkes yorumu: Çocuk gibi kavga etmeye ihtiyaçları var

36 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin Suriye’deki askeri operasyonuna ara vermesinden memnunluk duyduğunu belirtirken, “onların çocuk gibi kavga etmeye ihtiyaçları var” dedi.

Video | Trump'tan tepki çeken ateşkes yorumu: Çocuk gibi kavga etmeye ihtiyaçları var, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonuna ara vermesinden memnuniyet duyduğunu belirtirken, "Onların çocuk gibi kavga etmeye ihtiyaçları var" ifadesini kullandı.


Dallas kentinde Cumhuriyetçi Parti'nin etkinliğinde konuşan Trump, "Benim yaptığım geleneksel değil, bazen onların bir müddet savaşmasına izin vermek daha sonra ise onları ayırmak gerekiyor. Onların çocuk gibi kavga etmeye ihtiyaçları var." dedi.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:27 
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