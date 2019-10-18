Son Dakika Haberleri: Video | Trump'tan tepki çeken ateşkes yorumu: Çocuk gibi kavga etmeye ihtiyaçları var
Son Dakika Dünya Video | Trump'tan tepki çeken ateşkes yorumu: Çocuk gibi kavga etmeye ihtiyaçları var

Video | Trump'tan tepki çeken ateşkes yorumu: Çocuk gibi kavga etmeye ihtiyaçları var

2 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonuna ara vermesinden memnunluk duyduğunu belirtirken, "onların çocuk gibi kavga etmeye ihtiyaçları var" dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonuna ara vermesinden memnunluk duyduğunu belirtirken, "onların çocuk gibi kavga etmeye ihtiyaçları var" dedi.

Video | Trump'tan tepki çeken ateşkes yorumu: Çocuk gibi kavga etmeye ihtiyaçları var

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, kavga, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:53 
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