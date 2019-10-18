Video | Trump'tan tepki çeken ateşkes yorumu: Çocuk gibi kavga etmeye ihtiyaçları var
2 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonuna ara vermesinden memnunluk duyduğunu belirtirken, "onların çocuk gibi kavga etmeye ihtiyaçları var" dedi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
18.10.2019 13:59:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Video | Trump'tan tepki çeken ateşkes yorumu: Çocuk gibi kavga etmeye ihtiyaçları var