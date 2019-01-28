Son Dakika Haberleri: Video: Tuhaf, Eski Usül Ama İlgi Çekici: İngiliz Parlamentosu'nda Kanunlar Nasıl Oylanıyor?

Video: Tuhaf, Eski Usül Ama İlgi Çekici: İngiliz Parlamentosu'nda Kanunlar Nasıl Oylanıyor?

15 dakika önce

Oturma düzeni, milletvekillerinin tartışmaları ve diğer vekillerin bu tartışmalara tezahüratla destek vermesi ile bilinen meclis nasıl çalışıyor?

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Oturma düzeni, milletvekillerinin tartışmaları ve diğer vekillerin bu tartışmalara tezahüratla destek vermesi ile bilinen meclis nasıl çalışıyor?

Brexit gündemi nedeniyle aşina olduğumuz Westminster Sarayı'nda kanunlar nasıl çıkarılıyor?
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:49 

Westminster, Dünya
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