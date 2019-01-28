Video: Tuhaf, Eski Usül Ama İlgi Çekici: İngiliz Parlamentosu'nda Kanunlar Nasıl Oylanıyor?
15 dakika önce
Oturma düzeni, milletvekillerinin tartışmaları ve diğer vekillerin bu tartışmalara tezahüratla destek vermesi ile bilinen meclis nasıl çalışıyor?
Oturma düzeni, milletvekillerinin tartışmaları ve diğer vekillerin bu tartışmalara tezahüratla destek vermesi ile bilinen meclis nasıl çalışıyor?
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:49
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