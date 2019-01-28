Son Dakika Haberleri: Video: Tuhaf, Eski Usül Ama İlgi Çekici: İngiliz Parlamentosu'nda Kanunlar Nasıl Oylanıyor?

Video: Tuhaf, Eski Usül Ama İlgi Çekici: İngiliz Parlamentosu'nda Kanunlar Nasıl Oylanıyor?

7 dakika önce

Oturma düzeni, milletvekillerinin tartışmaları ve diğer vekillerin bu tartışmalara tezahüratla destek vermesi ile bilinen meclis nasıl çalışıyor?

Oturma düzeni, milletvekillerinin tartışmaları ve diğer vekillerin bu tartışmalara tezahüratla destek vermesi ile bilinen meclis nasıl çalışıyor?

Brexit günde…

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:56 Kaynak: Youtube

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