Son Dakika Haberleri: Video | Tüm Zamanların En Çok Paylaşılan 10 Tweeti

Video | Tüm Zamanların En Çok Paylaşılan 10 Tweeti

1 saat önce

İnternet veri portalı Statista 2018 yılı sonuna kadar sosyal paylaşım sitesi Twitter'da en çok paylaşılan gönderileri sıraladı.

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İnternet veri portalı Statista 2018 yılı sonuna kadar sosyal paylaşım sitesi Twitter'da en çok paylaşılan gönderileri sıraladı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:58 

Twitter, Dünya
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