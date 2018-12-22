Son Dakika Haberleri: Video | Tümsekten Havalanan Araç Tünelin Tavanına Çarpıp Yere Çakıldı

Video | Tümsekten Havalanan Araç Tünelin Tavanına Çarpıp Yere Çakıldı

6 saat önce

Slovakya'nın Poprad kasabası yakınlarında tünelden geçmeye çalışan bir sürücü yol kenarındaki tümseğe, ardından tünelin tavanın çarptıktan sonra devrildi.

Slovakya'nın Poprad kasabası yakınlarında tünelden geçmeye çalışan bir sürücü yol kenarındaki tümseğe, ardından tünelin tavanın çarptıktan sonra devrildi. Sürücü kazadan büyük bir yara almadan kurtuldu…

İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2018/12/22/vid...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:20 Kaynak: Youtube

Slovakya, Genel
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