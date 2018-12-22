Video | Tümsekten Havalanan Araç Tünelin Tavanına Çarpıp Yere Çakıldı
6 saat önce
Slovakya'nın Poprad kasabası yakınlarında tünelden geçmeye çalışan bir sürücü yol kenarındaki tümseğe, ardından tünelin tavanın çarptıktan sonra devrildi.
Slovakya'nın Poprad kasabası yakınlarında tünelden geçmeye çalışan bir sürücü yol kenarındaki tümseğe, ardından tünelin tavanın çarptıktan sonra devrildi. Sürücü kazadan büyük bir yara almadan kurtuldu
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:37
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