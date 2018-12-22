Son Dakika Haberleri: Video | Tümsekten Havalanan Araç Tünelin Tavanına Çarpıp Yere Çakıldı

Video | Tümsekten Havalanan Araç Tünelin Tavanına Çarpıp Yere Çakıldı

6 saat önce

Slovakya'nın Poprad kasabası yakınlarında tünelden geçmeye çalışan bir sürücü yol kenarındaki tümseğe, ardından tünelin tavanın çarptıktan sonra devrildi.

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Slovakya'nın Poprad kasabası yakınlarında tünelden geçmeye çalışan bir sürücü yol kenarındaki tümseğe, ardından tünelin tavanın çarptıktan sonra devrildi. Sürücü kazadan büyük bir yara almadan kurtuldu
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:37 

Slovakya, Dünya
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