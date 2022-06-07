Video: Tunus'ta Hakimler, 57 Hakimin Görevden Alınması Nedeniyle Bir Haftalık Greve Başladı - Son Dakika
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Video: Tunus'ta Hakimler, 57 Hakimin Görevden Alınması Nedeniyle Bir Haftalık Greve Başladı

07.06.2022 15:13
Video: Tunus'ta Hakimler, 57 Hakimin Görevden Alınması Nedeniyle Bir Haftalık Greve Başladı

Tunus'un özel radyo istasyonu Mosaique FM'in haberine göre, Tunus Hakimler Birliği (AMT), Cumhurbaşkanı'nın 57 hakimi temyize başvurmadan görevden alma kararına karşı Pazartesi günü itibarıyla bir haftalık greve başladı.

Tunus'un özel radyo istasyonu Mosaique FM'in haberine göre, Tunus Hakimler Birliği (AMT), Cumhurbaşkanı'nın 57 hakimi temyize başvurmadan görevden alma kararına karşı Pazartesi günü itibarıyla bir haftalık greve başladı.

Haberde, grev kapsamında yalnızca defin için izinler ile çok acil terör davalarının görülmeye devam edileceği ifade edildi.

Grev kararı AMT'nin Tunus'un başkentinde düzenlediği ve bin yargıcın katıldığı olağanüstü toplantıda ilan edildi.

1 Haziran'da Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 57 hakimin yolsuzluk ve terör olaylarının üstünü kapatma suçlamasıyla görevden alınmasına dair bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlamıştı.

6 Şubat'ta Said, çok sayıda yerel sulh hakimine dair yolsuzluk şüphesi üzerine ülkenin Yüksek Yargı Konseyi'ni feshetme kararı aldı. Bir hafta sonra, feshedilenin yerine daha geçici olacak bir konsey oluşturmak amacıyla bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi imzaladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tunus'tan bildiriyor

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Kaynak: Xinhua

Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Tunus'ta Hakimler, 57 Hakimin Görevden Alınması Nedeniyle Bir Haftalık Greve Başladı - Son Dakika

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