Video: Tunus ve Çin, Çin Destekli Diplomasi Akademisinin Devir Teslimini Kutluyor - Son Dakika

Tunus ve Çin, Perşembe günü Çin destekli proje olarak gerçekleştirilen Tunus Diplomasi Akademisi'nin devir teslimini çevrimiçi bir törenle kutladı.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Qian Keming, törende yaptığı konuşmada, Kovid-19 pandemisinin etkilerine rağmen Çin'in iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin ve uygulamaya yönelik işbirliğinin derinleştirilmesine olumlu katkılarda bulunarak projeyi en yüksek standartlarda ve en hızlı şekilde tamamlamayı başardığını söyledi.

Qian, Çin ve Tunus'un "Kuşak ve Yol İnisiyatifi"nin ortak inşasında doğal ortaklar olduğunu, Çin'in ilerleme ve ortak kalkınma arayışında Tunus ile el ele vermeye istekli olduğunu ifade etti.

Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi, Çin İnşaat Mühendisliği İnşaat Şirketi tarafından iki yıldan fazla süren inşaatın ardından 2021 yılının Aralık ayında tamamlanan Tunus Diplomasi Akademisi projesinin, Çin ile Tunus arasındaki yakın ve dostane işbirliğinin açık bir simgesi olduğunu kaydetti.

Cerendi, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana iki ülke arasında çeşitli alanlardaki işbirliği programları ve kalkınma projelerinin Tunus halkına somut yarar sağladığını söyledi.

Tunuslu üst düzey diplomat, Tunus'un diplomasi akademisini iyi bir şekilde idare edeceğini ve sürdüreceğini, Çin ve diğer dost ülkelerle akademik değişim ve eğitim işbirliği yürüteceğini, BM Şartı'nın amaçlarını ve ilkelerini destekleyeceğini belirtti.

Yaklaşık 12.000 metrekarelik alanı kaplayan akademi, Tunuslu diplomatların yetiştirilmesi için tasarlandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tunus'tan bildiriyor.