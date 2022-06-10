Video: Tunuslu Öğrenciler "Çince Köprüsü" Dil Yarışmasına Katıldı - Son Dakika
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Video: Tunuslu Öğrenciler "Çince Köprüsü" Dil Yarışmasına Katıldı

10.06.2022 23:45
Video: Tunuslu Öğrenciler "Çince Köprüsü" Dil Yarışmasına Katıldı

21. "Çince Köprüsü" Yabancı Üniversite Öğrencileri Çince Yeterlilik Yarışması'nın Tunus finali Perşembe günü başkent Tunus'ta gerçekleşti.

21. "Çince Köprüsü" Yabancı Üniversite Öğrencileri Çince Yeterlilik Yarışması'nın Tunus finali Perşembe günü başkent Tunus'ta gerçekleşti.

Teması "Bir Dünya Bir Aile" olarak belirlenen yarışmayı, Çin'in Tunus Büyükelçiliği, Kartaca Üniversitesi'ndeki Konfüçyüs Enstitüsü ve Tunus Yabancı Diller Yüksek Enstitüsü (HILT) ortaklaşa düzenledi.

Açılış konuşması, bilgi yarışması ve yetenek yarışması olmak üzere üç bölümden oluşan finalde HILT'den dokuz öğrenci yarıştı.

Bazı yarışmacılar Xinhua'ya, Çin'in artan refahı ve küresel nüfuzunun kendilerine Çinceyi iyi öğrenip yarışmaya katılmaya yönelttiğini söyledi.

Tunus'taki yarışmanın şampiyonu Asma Tlich Xinhua'ya verdiği demeçte, "Çin'in geleceği konusunda iyimserim ve orada iş yapmak istiyorum. Çinceyi bu kadar sıkı çalışmamın nedenlerinden biri bu" dedi.

Tlich'e göre, Çince öğrenmek Tunus ile Çin arasında çok sayıda benzerlik bulunduğunu keşfetmesine yardımcı oldu.

Gelecekteki kariyerini Çince uzmanlıklarıyla ilişkilendirmek isteyen üçüncü sınıf öğrencisi Khaoula Louhichi, Xinhua'ya "Çin'in son yıllarda yükselişi daha fazla Tunusluyu Çince öğrenmeye çekti" dedi.

Ödül töreninde Çin'in Tunus Büyükelçisi Zhang Jianguo kazananlara video konferans yoluyla kutlama mesajını gönderdi ve katılımcıları daha fazla Çince öğrenmeye teşvik etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tunus'tan bildirdi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Çince, Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Tunuslu Öğrenciler 'Çince Köprüsü' Dil Yarışmasına Katıldı - Son Dakika

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