Video: Türk Analist: Abd, NATO'yu Kendi Amaçları İçin Kullanmayı Planlıyor - Son Dakika
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Video: Türk Analist: Abd, NATO'yu Kendi Amaçları İçin Kullanmayı Planlıyor

19.04.2022 17:46
Video: Türk Analist: Abd, NATO'yu Kendi Amaçları İçin Kullanmayı Planlıyor

Önde gelen bir Türk güvenlik uzmanı, ABD liderliğindeki Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışma göz önüne alındığında yaklaşan dönemde yeniden değerlendirmeden geçmesinin beklendiğini söyledi.

Önde gelen bir Türk güvenlik uzmanı, ABD liderliğindeki Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışma göz önüne alındığında yaklaşan dönemde yeniden değerlendirmeden geçmesinin beklendiğini söyledi.

Aynı zamanda emekli amiral olan Türker Ertürk, kısa süre önce Xinhua'ya verdiği mülakatta, bu yeniden değerlendirme sürecinin, ABD'nin bu ittifakı kendi çıkarları için kullanmış ve kullanacak olması gerçeği ile kendisini diğer üye ülkelerden daha üstün görmesiyle ilgili olacağını ifade etti.

Ertürk, NATO'nun Sovyetler Birliği tehdidine karşı kurulmuş bir savunma ittifakı olduğunu kaydetti.

Güvenlik analisti ve emekli albay, TÜRKER ERTÜRK

"Sovyetler Birliği çöktü ve bu sefer NATO tehdidin tanımını değiştirdi. İlk başlarda bu radikal İslam'a karşıydı, ancak Türkiye kaynaklı tepkiler gelmesinin ardından, bu tehdidin adı değiştirildi, tanımlamakta zorluk çekildi. 2007'den beri bunun Rusya olduğunu kolaylıkla söylüyorlar.

Amerika Birleşik Devletleri şöyle düşünüyor; böyle bir savunma paktı var, herkes bu pakt içinde eşit ama ABD eşitler arasında birinci. Bu paktı kendi amaçları içinde kullanıyor ve kullanmayı planlıyor."

Washington, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana "demokrasinin güçlendirilmesi", "istikrar ve ortak değerlerin desteklenmesi" bayrağı altında ittifakı doğuya doğru genişletmeye devam ediyor.

Güvenlik analisti ve emekli albay, TÜRKER ERTÜRK

"Rusya'nın güvenlik kaygılarına katılıyorum. Soğuk Savaş biterken buna dair bir söz verilmişti. Ancak verilen bu sözler tutulmadığı gibi, 'Rusya'nın kırmızı çizgiler' dediği bir yere de geldiler. Bu kabul edilemezdi.

Rusya'yı eleştiriyoruz. Niçin? Ukrayna'da uluslararası hukuku yok saydığı için. Peki, Amerika Birleşik Devletleri, uluslararası hukuku var mı saydığı için mi şu anda Suriye'de? 2003'te Irak'ta aynı değil miydi? Ben bu gelişmelerin NATO içinde yeniden değerlendirmeye ve özeleştiriye neden olacağını düşünüyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.

Video: Türk Analist: Abd, NATO'yu Kendi Amaçları İçin Kullanmayı Planlıyor

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Kaynak: Xinhua

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