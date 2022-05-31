Video: Türk Analist, Çkp'nin Son On Yıllardaki Başarılarını Etkileyici Buluyor

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) küresel vizyonu dahilinde uygulanan Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Türkiye ile Çin arasındaki ticareti çok çeşitli sektörlerde güçlendirdi.

Bahçeşehir Üniversitesi Profesörü Sedat Aybar'ın görüşü bu yönde.

Aybar, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında giderek daha fazla Çinli şirketin Türkiye'ye yatırım yaptığını ve özellikle altyapı, ulaşım, yüksek teknoloji ve bankacılık alanlarındaki kalkınmayı desteklediğini söyledi.

SEDAT AYBAR, Bahçeşehir Üniversitesi Profesörü:

"Çin'den hareket eden tren, "demir ipek yolunun" Türkiye bacağının tamamlanmış olması ve kesintisiz bir şekilde Avrupa tüketici piyasalarına trenin ulaşmış olması, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin Türk halkına getirdiği en önemli katkılardan bir tanesi."

Çin-Avrupa yük treni sayesinde Çin ile Türkiye arasındaki kargo taşıma süresi yarı yarıya azaldı.

Bu arada Aybar, ÇKP'nin özellikle yoksulluğu azaltma konusundaki son on yıllarda gösterdiği başarıları takdir etti.

Mart ayında yayınlanan resmi bir rapora göre, Çin son kırk yılda, günde 1,9 ABD dolarının altında harcama yapabilen, yoksulluk sınırının altındaki 800 milyon insanı yoksulluktan kurtardı.

Bu rakam, aynı dönemde küresel çapta yoksulluktan kurtarılan insanların yüzde 75'ini oluşturuyor.

SEDAT AYBAR, Bahçeşehir Üniversitesi Profesörü:

"Yoksulluk konusu halledilmiş, sağlıksız ve eğitimsiz bir toplum olma sorunları halledilmiş, bunlar en önemli demokratik kazanımlar. Çin Halk Cumhuriyeti'nin bu muazzam başarıları ÇKP olmadan mümkün olamazdı. Muazzam başarılı bir parti."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.