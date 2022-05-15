Video: Türk Doktora Göre, ABD Kapitalist Sistemi Korumak İçin Pandemiyi Göz Ardı Etti - Son Dakika
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Video: Türk Doktora Göre, ABD Kapitalist Sistemi Korumak İçin Pandemiyi Göz Ardı Etti

15.05.2022 14:44
Video: Türk Doktora Göre, ABD Kapitalist Sistemi Korumak İçin Pandemiyi Göz Ardı Etti

Bulaşıcı hastalıklarla ilgili Türkiye'nin önde gelen uzmanlarından Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, ABD'deki pandeminin özellikle Washington'un kapitalist sistemini ve ekonomiyi korumak amacıyla bu hastalığı başıboş bırakmasının ardından kontrolden çıktığını söyledi.

Bulaşıcı hastalıklarla ilgili Türkiye'nin önde gelen uzmanlarından Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, ABD'deki pandeminin özellikle Washington'un kapitalist sistemini ve ekonomiyi korumak amacıyla bu hastalığı başıboş bırakmasının ardından kontrolden çıktığını söyledi.

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son zamanlarda 1 milyonu aştı ve bu dünyadaki tüm ülkeler arasındaki en yüksek rakam oldu.

SES (Türkçe): BÜLENT ERTUĞRUL, Reyap Hastanesinde doktor:

"Ve gerçekten Amerika Birleşik Devletleri bu konuda dünyanın en kötü, en berbat ülkesi haline geldi. Salgın öyle bir kontrolden çıktı ki özellikle Omicron süreciyle beraber, artık hızla çok fazla insana yayılır hale geldi. ve sistem, buna kapitalizm deyin veya başka bir şey deyin, herhangi bir şey, işi bıraktı.

'Haydi artık, bundan sonra izolasyon ve başka bir şeye de gerek yok. Aşı oranlarımız da çok iyi, bırakıyoruz bundan sonra salgını, biz artık bundan sonra böyle idare edeceğiz' dediler.

Pandemi süreci bu sistemin aslında hiç işe yaramayan, ne kadar kötü bir sistem olduğunu açığa çıkarttı. Burada ne doğru düzgün sağlık çalışanlarına haklarını verebiliyorsunuz ne emekçi insanların sağlıklarını koruyabiliyorsunuz. Varsa yoksa ilaç şirketleri, aşı şirketleri. Orada da müthiş bir adaletsizlik yok mu? Dünyanın geri kalanına niye bu aşıları ücretsiz bir biçimde hem de patentsiz sağlamadınız? Kapitalist ekonomi politiğinin gerekleriydi bunlar."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

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