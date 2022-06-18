Video: Türk Uzman: Brıcs Ülkeleri Pandemi Sonrası Dünyada Kalkınma Potansiyeli Vaat Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Türk Uzman: Brıcs Ülkeleri Pandemi Sonrası Dünyada Kalkınma Potansiyeli Vaat Ediyor

18.06.2022 14:51
Video: Türk Uzman: Brıcs Ülkeleri Pandemi Sonrası Dünyada Kalkınma Potansiyeli Vaat Ediyor

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Süleyman Şensoy, BRICS ülkelerinin pandemi sonrası dünyada kalkınma potansiyeli vaat ettiğini söyledi.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Süleyman Şensoy, BRICS ülkelerinin pandemi sonrası dünyada kalkınma potansiyeli vaat ettiğini söyledi.

SÜLEYMAN ŞENSOY, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı:

"BRICS ülkeleri yeni dünya ülkeleri demek. Yeni dünyanın potansiyel vaat eden ülkeleridir. Fakat BRICS kurulduğundan bu tarafa çok şey değiştiğini de görmek gerekiyor. Hem ekonomik dinamiklerde hem pandemi ve sonrasında yaşananlar, özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan yeni jeopolitik türbülans dikkate alındığında, BRICS önemini koruyor ve aslında dünyanın yeni kaynak merkezidir.

Bütün bu yaşananlar Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra başlayarak Arap Baharı'ndan itibaren aslında Batı ülkeleri merkezli bir kaynak krizini, kaynakların yeniden dağıtılıp bölüşülmesi ve dengelenmesi arayışını yansıttığı için BRICS ülkeleri dünyanın geleceğinin ne olacağı konusunda belirleyici olacak ülkelerdir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.

YORUMLAR
500
Hindistan ve Bangladeş'te muson yağmurları hayatı felç etti: 34 ölü Hindistan ve Bangladeş'te muson yağmurları hayatı felç etti: 34 ölü Hindistan ve Bangladeş'te muson yağmurları: 34 ölü Hindistan ve Bangladeş'te muson yağmurları: 34 ölü
Kaynak: Xinhua

Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Türk Uzman: Brıcs Ülkeleri Pandemi Sonrası Dünyada Kalkınma Potansiyeli Vaat Ediyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 14:55:40. #1.13#
SON DAKİKA: Video: Türk Uzman: Brıcs Ülkeleri Pandemi Sonrası Dünyada Kalkınma Potansiyeli Vaat Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement