Son Dakika Haberleri: Video | Türkiye'de 10 ilde "Teröre lanet, kardeşliğe davet" yürüyüşü
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Video | Türkiye'de 10 ilde "Teröre lanet, kardeşliğe davet" yürüyüşü

1 saat önce

Türkiye'nin doğu illerinde, kaçırıldığı söylenen çocuklarını geri almak için oturma eylemi yapan ailelere destek vermek ve Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaşanan saldırıyı kınamak için yürüyüşler düzenlendi.

Video | Türkiye'de 10 ilde

Türkiye'nin doğu illerinde, kaçırıldığı söylenen çocuklarını geri almak için oturma eylemi yapan ailelere destek vermek ve Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaşanan saldırıyı kınamak için yürüyüşler düzenlendi.


Şırnak, Siirt, Mardin, Van, Hakkari, Muş, Tunceli, Ağrı, Elazığ ve Bitlis'te düzenlenen "Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet" adlı mitinglere çok sayıda kişi katıldı.

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Diyarbakır, Türkiye, Kulp, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 08:45 
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