Video | Türkiye'de 10 ilde "Teröre lanet, kardeşliğe davet" yürüyüşü
1 saat önce
Türkiye'nin doğu illerinde, kaçırıldığı söylenen çocuklarını geri almak için oturma eylemi yapan ailelere destek vermek ve Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaşanan saldırıyı kınamak için yürüyüşler düzenlendi.
Türkiye'nin doğu illerinde, kaçırıldığı söylenen çocuklarını geri almak için oturma eylemi yapan ailelere destek vermek ve Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaşanan saldırıyı kınamak için yürüyüşler düzenlendi.
Şırnak, Siirt, Mardin, Van, Hakkari, Muş, Tunceli, Ağrı, Elazığ ve Bitlis'te düzenlenen "Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet" adlı mitinglere çok sayıda kişi katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 08:45
Japonlar 'Suşi' susamı için Muğla'da Canan Karatay: Hakiki köy zeytinyağı ve tereyağı kilo aldırmaz Muş'ta teröre lanet yürüyüşü "Savaş da olacak çatışmalar da" diyen HDP Milletvekili Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı