Türkiye'nin doğu illerinde, kaçırıldığı söylenen çocuklarını geri almak için oturma eylemi yapan ailelere destek vermek ve Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaşanan saldırıyı kınamak için yürüyüşler düzenlendi.



Şırnak, Siirt, Mardin, Van, Hakkari, Muş, Tunceli, Ağrı, Elazığ ve Bitlis'te düzenlenen "Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet" adlı mitinglere çok sayıda kişi katıldı.